In Erwartung weiterer Hinweise zu den Konjunkturaussichten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 12.139,80 Punkte geschlossen. Ihr Augenmerk richten Börsianer auf den GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Experten erwarten für Oktober einen weiteren Rückgang auf minus 39 Punkte. Es wäre das vierte Rekordtief in Folge. ...

