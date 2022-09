Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat es gestern nicht geschafft seine zeitweiligen Gewinne zu halten. Heute könnte es noch weiter nach unten gehen. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend schwach. Allerdings legten in den USA die Technologiewerte zu. Bei den Einzelwerten geht es heute um die Commerzbank, Volkswagen, Porsche, Heidelberg Materials, Vonovia, 7C Solarparken, Nike, Tesla und Lucid. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1