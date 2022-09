FXCM Group, LLC ("FXCM Group" oder "FXCM"), der führende internationale Anbieter von Online-Devisenhandel, CFD-Trading, Kryptowährungen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen, veröffentlicht heute die Daten der beliebtesten Instrumente für den Monat August in seinen Einzelaktien-CFD- und proprietären Aktienkorb-Produktlinien.

FXCM bietet den Handel mit Einzelaktien ohne Kommissionsgebühren* auf führende Unternehmen aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Hongkong und Australien. Die Aktienkörbe von FXCM fassen die Aktien mehrerer Unternehmen aus einem Sektor in einem einzigen handelbaren Instrument zusammen. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Portfolio von 16 Aktienkörben. Die Liste der Unternehmen und Gewichtungen finden Sie auf der Website von FXCM (https://www.fxcm.com/de/markets/stock-baskets/

Die Rezession, die US-Notenbank und die Öl- und Gaspreise waren im August die Hauptgesprächsthemen an den weltweiten Aktienmärkten, während FXCM-Händler versuchten, sich in den volatilen Märkten zu orientieren. Der Elektrofahrzeughersteller (EV) Tesla blieb die meistgehandelte Einzelaktie, gefolgt vom Tech-Giganten Apple. Zwei weitere EV-Unternehmen konnten sich in den Top 10 platzieren das chinesische Unternehmen Nio Inc. kletterte auf den dritten Platz, während Xpeng einen beeindruckenden Sprung von 20 Plätzen machte und auf dem sechsten Platz landete. Die chinesischen Aktien Tencent und Alibaba konnten sich über ihre Notierungen in Hongkong ebenfalls in den Top 10 platzieren, ebenso wie die E-Commerce-Plattform Pinduoduo. Nur einen Monat nach seiner Einführung auf den FXCM-Plattformen rundete das Fintech-Unternehmen Affirm Holdings die Top 10 ab, nachdem es den Händlern aufgefallen war.

Keine größeren Verschiebungen bei den Aktienkörben. FAANG- und Krypto-Aktien bleiben die am meisten gehandelten Körbe, während China Ecommerce und Work from Home beide einen Platz zulegen konnten und China Tech um zwei Plätze nach unten verdrängten. Ein bemerkenswerter Rückkehrer in die Top 10 ist der Cannabis-Korb, während die Körbe Esports Gaming und Airlines die Top 10 vervollständigen und ihre Plätze aus dem Vormonat beibehalten.

Volumen-Rang Monatliche Rangveränderung Firma Symbol 1 Tesla Inc TSLA.us 2 ?1 Apple AAPL.us 3 ?4 Nio NIO.us 4 ?2 Alibaba (US) BABA.us 5 ?4 Bilibili BILI.us 6 ?20 Xpeng Inc (US) XPEV.us 7 ?5 Pinduoduo (US) PDD.us 8 ?4 Alibaba (HK) BABA.hk 9 ?2 Tencent Holdings (HK) TENC.hk 10 ?26 Affirm Holdings Inc AFRM.us

Volumen-Rang Monatliche Rangveränderung Branche Symbol 1 Big US Tech FAANG 2 Crypto Stocks Cryptostock 3 ?1 China Ecommerce CHN.ECOMM 4 ?1 Work From Home WFH 5 ?2 China Tech CHN.TECH 6 ?2 Big China Tech (HK) ATMX 7 Biotech BIOTECH 8 ?4 Cannabis CANNABIS 9 Esports Gaming ESPORTS 10 Airlines AIRLINES

Die vergangene Performance und Popularität ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Rang wird vom FXCM-Kundenvolumen abgeleitet

Über FXCM:

FXCM ist ein führender Anbieter von Online-Devisenhandel (FX), CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen. Das 1999 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, globalen Tradern den Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zur Verfügung zu stellen, indem es innovative Tools anbietet, exzellente Trading-Trainer einstellt, strenge finanzielle Standards erfüllt und sich um die beste Erfahrung im Online-Handel bemüht. Kunden haben den Vorteil des mobilen Handels, der Ausführung von Aufträgen mit nur einem Klick und des Handels mit Echtzeit-Charts. Darüber hinaus bietet FXCM Schulungskurse zum Thema Devisenhandel an und stellt Trading-Tools, eigene Daten und erstklassige Ressourcen zur Verfügung. FXCM Pro stellt Einzelbrokern, kleinen Hedgefonds und Banken aus Schwellenländern Zugang zu Wholesale-Ausführung und Liquidität zur Verfügung und bietet gleichzeitig Fonds mit hoher und mittlerer Handelsfrequenz Zugang zu Prime-Brokerage-Diensten über FXCM Prime. FXCM ist ein Unternehmen von Leucadia.

