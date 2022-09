Den Erholungsversuchen im Dax fehlt es bislang an Durchschlagskraft. Exemplarisch verlief der Handel am gestrigen Dienstag (27.09.). Im frühen Dienstagshandel schwang sich der Dax noch in Richtung 12.400 Punkte / 12.500 Punkte auf, konnte aber in der entscheidenden Phase nicht nachsetzen; sprich über die 12.500 Punkte setzen. Und so kam es, wie es kommen musste. Im weiteren Tagesverlauf ging es wieder abwärts. Der Dax geriet unter Druck. Auch unsere ...

