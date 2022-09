DJ Ahold Delhaize will CEO Frans Muller für zweite Amtszeit bestellen

Von Kyle Morris

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der niederländische Lebensmittel-Handelskonzern Ahold Delhaize will seinen CEO für eine weitere Amtszeit an sich binden. Der Aufsichtsrat werde der Jahreshauptversammlung am 12. April 2023 die erneute Bestellung von Frans Muller vorschlagen, teilte die Royal Ahold Delhaize NV mit.

"Wir freuen uns, dass Frans, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, weiterhin Präsident und CEO von Ahold Delhaize bleiben wird", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Agnefjall laut der Mitteilung.

Muller amtiert seit dem 1. Juli 2018.

