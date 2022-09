Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt auch zur Wochenmitte verhalten. Beim DAX könnte am Mittwoch die 12.000-Punkte-Marke getestet werden. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,9 Prozent tiefer bei 12.032 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen dabei beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADer Dow Jones -0,43% hat am Dienstag letztlich an seine jüngsten Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...