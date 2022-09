Die Talfahrt der Verbraucherstimmung in Deutschland geht weiter. Das Konsumklima hierzulande ist auf ein neues Rekordtief abgestürzt. Im Oktober ging der Indikator auf minus 42,5 Zähler zurück. Im Vormonat hatte er noch bei minus 36,8 (revidiert) gelegen. Das ist logisch: Die Inflationsraten liegen derzeit bei knapp 8 % und führen zu großen Einkommenseinbußen bei den Verbrauchern. Die Kaufkraft schrumpft dadurch natürlich. Jetzt ist Sparen angesagt, respektive das Geld für die hohen Energiepreise zurücklegen. Und: Die Einkommenserwartungen stürzten ebenfalls kräftig ab. Der Indikator verlor 22,4 Punkte und sank auf minus 67,7 Punkte - ein neues Allzeittief. Dem Konsumklima stehen damit in den kommenden Monaten schwierige Zeiten bevor! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



