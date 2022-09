Gütersloh (ots) -- Neuer Imagefilm ab sofort online verfügbar- Motto: "Das alles ist Bertelsmann"- Uraufführung vor 500 internationalen Top-Führungskräften des KonzernsBertelsmann hat heute seinen neuen Imagefilm veröffentlicht. Erstmals gezeigt wurde der Film vor mehr als 500 internationalen Top-Führungskräften auf dem Bertelsmann Management Meeting am Stammsitz des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in Gütersloh.Unter dem Motto "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht der Kurzfilm die Vielfalt und Internationalität von Bertelsmann. In etwas mehr als zwei Minuten werden die Zuschauer:innen durch die sieben Unternehmensbereiche RTL Group, Penguin Random House, BMG, Arvato, Bertelsmann Printing Group, Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments geführt. Sie erfahren dabei zum Beispiel, dass über 4,5 Millionen Abonnent:innen das Streaming Angebot der RTL Group nutzen, BMG mehr als 3 Millionen Songs und Recordings im Repertoire hat und die Speicherkapazität im Arvato Rechenzentrum 43,7 Petabyte beträgt.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, erklärt: "Wir freuen uns sehr über unseren neuen Imagefilm, der einmal mehr die Stärken dieses einzigartigen Unternehmens darstellt. Der Film spielt mit der Vielseitigkeit Bertelsmanns und zeigt den Zuschauer:innen das Unternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln."Sieben internationale Darsteller:innen schildern ihre persönliche Wahrnehmung von Bertelsmann. Dabei werden die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu den einzelnen Unternehmensbereichen vermittelt. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe fasst am Ende des Films die Vielseitigkeit des Unternehmens zusammen, wenn er sagt: "Das alles ist Bertelsmann."Der Imagefilm wurde zusammen mit der Bertelsmann-Tochter Territory konzipiert, arbeitet mit schnellen und modernen Effekten und ist in deutscher sowie englischer Sprache verfügbar.Online finden Sie den Bertelsmann Imagefilm ab sofort hier:https://www.bertelsmann.de/news-und-media/videos/imagefilm.jspÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5331564