PRESSEMITTEILUNG Die Geschäftsleitung verabschiedet Claus Herrmann in den Ruhestand Nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren in der Geschäftsleitung der MERKUR

PRIVATBANK verabschiedet sich Claus Herrmann zum 30.09.2022 in den wohlverdienten Ruhestand München, 28. September 2022 - Bereits seit Juni 1999 ist Claus Herrmann bei der MERKUR PRIVATBANK beschäftigt. Nach langjähriger Erfahrung im Bankenwesen mit leitenden Positionen in mittelständischen Banken, verantwortete Claus Herrmann bis zuletzt die Kreditmarktfolge der Geschäftsbereiche Privat- und Firmenkunden, Leasingrefinanzierung und Bauträgerfinanzierung sowie die Rechtsabteilung, Compliance, Datenschutz, Geldwäsche und die Revision. Nach 23 erfolgreichen Jahren, davon mehr als

20 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung, verabschiedet sich Claus Herrmann nun zum 30.09.2022 verdienterweise in den Ruhestand. Dr. Andreas Maurer, ehemals Vorstand der SÜDWESTBANK AG, Stuttgart, und seit August 2019 Mitglied der Geschäftsleitung der MERKUR PRIVATBANK wird die Verantwortung für die Kreditmarktfolge der Geschäftsbereiche Privat- und Firmenkunden, Leasingrefinanzierung und Bauträgerfinanzierung, die Rechtsabteilung und die Revision übernehmen. Sven Krause, ebenso wie Herr Dr. Maurer Mitglied der Geschäftsleitung, hat bereits Mitte des Jahres die Betriebsorganisation übernommen. Durch die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit der Geschäftsleitung ist die MERKUR PRIVATBANK somit weiterhin optimal für die Zukunft aufgestellt. Hinzu kommt das diversifizierte Geschäftsmodell, mit welchem die Bank auch in volatilen Zeiten stets überzeugt. Dies wird auch von den Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2022 unterstrichen: Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lag bei 9,35 Mio. EUR zum 30.06.2022. Ein Zuwachs von 5,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Kunden können sich weiterhin auf eine individuelle und persönliche Beratung verlassen. Die MERKUR PRIVATBANK sieht optimistisch und voller Tatendrang auf die Herausforderungen innerhalb der Branche und ist mit der neuen Aufteilung innerhalb der Geschäftsleitung bestens für die aktuell herausfordernde Marktlage aufgestellt. Die gesamte Geschäftsleitung bedankt sich herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit mit Claus Herrmann. "Wir danken Herrn Herrmann für die vertrauensvolle und exzellente Arbeit. Wir verabschieden mit ihm einen ausgezeichneten Finanzexperten, dem wir viele wertvolle Impulse für die MERKUR PRIVATBANK verdanken. Wie wünschen ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand.", sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsleitung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 2,9 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die

MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Frevert, Engel & Zimmermann GmbH Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

