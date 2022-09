Bank Cler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bank Cler steigt im Kreditrating auf



28.09.2022 / 10:00 CET/CEST



Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) erhöht das Issuer Credit Rating der Bank Cler von A- auf A, mit Ausblick «stabil». Kapitalisierung, Hypothekarkreditportfolio und Positionierung des Konzerns BKB massgebend

In ihrem Bericht betont S&P die sehr gute Kapitalisierung und die hohe Qualität des Hypothekarkreditportfolios der Bank Cler. Zudem anerkennt S&P die eingeleiteten Massnahmen zur Steigerung der Effizienz und zur Realisierung von Synergiepotenzialen gemeinsam mit der Basler Kantonalbank im Konzern BKB. Die Bank Cler profitiert insbesondere auch von der guten Positionierung des Konzerns BKB insgesamt. So konnte die Basler Kantonalbank ihr Risikoprofil und somit ihr Stand-Alone-Rating von A auf A+ verbessern, was sich positiv auf das Issuer Credit Rating der Bank Cler auswirkt. Philipp Lejeune, CFO der Bank Cler, freut sich über die Verbesserung der Bewertung: «Dieser Rating-Entscheid ist eine Bestätigung für die vor zwei Jahren eingeleiteten Massnahmen zur Fokussierung unserer Aktivitäten auf die Kundenbedürfnisse, unsere Kernkompetenzen und den nachhaltigen Unternehmenserfolg in den Dimensionen Sicherheit, Stabilität und Rentabilität.» Stabiler Ausblick

Der stabile Ausblick spiegelt die Ansicht von S&P zur wirtschaftlichen Lage und zum Wohnimmobilienmarkt in der Schweiz im Allgemeinen wider sowie zur Kapitalsituation und der Hebung weiterer Effizienzpotenziale durch die Bank Cler in den kommenden 1-2 Jahren. Weitere Auskünfte erteilt:

Natalie Waltmann

Leiterin Kommunikation

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch Kurzprofil

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Universalbank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf das Private Banking ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat die Bank Cler mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank. Wichtige Daten und Downloads

Auf der Website www.cler.ch sind Medienmitteilungen (direkter Link) sowie aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Diese beinhalten unter anderem weitere Angaben zur Geschäftstätigkeit und -entwicklung.

Ende der Medienmitteilungen