Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität an den Finanzmärkten ist hoch, denn Unsicherheiten bestimmen das Marktgeschehen, so die Analysten der Helaba.Zuletzt hätten nicht nur der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die Gaskrise Kopfschmerzen hervorgerufen, sondern auch der Rechtsruck in Italien und die Pläne der britischen Regierung, die Steuern umfassend senken zu wollen. Sorgen vor einer massiven Ausweitung der Staatsschulden hätten die britischen Renditen in die Höhe schnellen lassen und das Britische Pfund habe deutlich abgewertet. Nun stehe die Bank von England unter Druck, mit weiteren Zinserhöhungen gegenzusteuern. Entsprechend würden die Zinserwartungen kräftig steigen. ...

