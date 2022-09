Berlin (ots) -Der Bundesverband wir pflegen e.V. veranstaltet am 7. Oktober 2022 einen hybriden Fachtag zur Situation in der häuslichen Pflege nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Auf der Veranstaltung verweist der Verband auf die anhaltende Überlastungssituation und disktutiert Forderungen zur Entlastung pflegender Angehöriger mit Vertreter*innen aus Politik und Wissenschaft."Angehörige, vor allem Frauen, schultern mehr Pflege denn je. Seit dem Wegbruch vieler Unterstützungsangebote zu Beginn der Pandemie sind pflegende Angehörige gezwungen, den Pflegenotstand in der ambulanten Versorgung, den Kliniken und Heimen zusätzlich zu kompensieren. Aufgrund des Pflegefachkräftemangels bleibt das auch auf weitere Jahre hin die Realität," berichtet Edeltraut Hütte-Schmitz, Vorstandsmitglied wir pflegen e.V. "In vielen Regionen gibt es schlichtweg keine Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. So sind Angehörige oftmals gezwungen ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren. Überforderung, Frustration und Altersarmut sind die Folgen."Zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Beruf und Familie fordert wir pflegen e.V. daher u.a.:- den Ausbau der Kurz-, Tages- und Nachtpflege- die Einführung einer 36-monatigen Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige- eine Gleichstellung der rentenrechtlichen Anerkennung von Pflegezeiten mit Erziehungszeiten zur Alterssicherung pflegender Angehöriger und zur Reduzierung von Risiken von AltersarmutAlexander Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz eröffnet den Fachtag mit einem Grußwort.Diskussionsteilnehmer sind u.a.:Prof. Dr. phil. Adelheid Kuhlmey, Direktorin des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft an der Charité BerlinDr. Martin Schölkopf, Leiter der Abteilung Pflegeversicherung und -stärkung im BMGProf. Dr. Matthias von Schwanenflügel, Leiter der Abteilung Demografischer Wandel, Ältere Menschen, Wohlfahrtspflege im BMFSFJProf. Dr. Gabriele Wilz, Professorin für Klinisch-Psychologische Intervention an der Friedrich-Schiller-Universität JenaWann: 7. Oktober 2022, ab 13 UhrWo: Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin und digitalIn den Ministergärten 6, 10117 BerlinAnmeldelink: https://eveeno.com/fachtag-wirpflegen.Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier (https://wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/fachtag-nach-der-pandemie-ist-vor-der-pandemie-krisenfest-mehr-pflege-wagen).Interviews, Fotos und Filmaufnahmen sind erlaubt.Pressekontakt:Lisa Thelen, Referentin für KommunikationE-Mail: medien@wir-pflegen.netTelefon: 030 4597 5750https://wir-pflegen.netOriginal-Content von: wir pflegen e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143491/5331601