In unserer gestrigen Analyse BASF SE: Chance auf Aufwärtsschub! hatten wir über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111) berichtet. Die Trading-Idee, an der Unterkantbegrenzung des Trendkanals eine Position in Gegenrichtung zu eröffnen, ging nicht auf. Der Kurs zeigt sich heute deutlich schwächer und bricht nach unten aus! Hier wurde auch die StopMarke bei ca. 39 Euro unterschritten, potentielle Longpositionen sollten dadurch mit kleinem Verlust glattgestellt ...

