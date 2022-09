Die Ankündigung von Netflix vor gut einem Jahr einen Einstieg in die Gaming-Branche zu planen, ist bei den Anlegern gut angekommen. Bisher fiel der Erfolg mit dem Spiele-Angebot allerdings eher mäßig aus. Dennoch hält der Streaming-Riese an seinem Vorhaben fest und kündigte am Montag sein erstes eigenes Videospiel-Studio an.Entstehen soll das Studio im finnischen Helsinki. Dort sitzt auch Next Games, ein weiteres der Netflix Gaming-Studios, welches der Konzern früher im Jahr aufgekauft hat. Damit ...

