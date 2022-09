DJ BASF entwickelt mit südkoreanischer Firma modulare CO2-Abscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF will zusammen mit dem südkoreanischen Ingenieursdienstleister GS Engineering and Construction modulare Systeme zur CO2-Abscheidung entwickeln. Firmen aller Branchen sollen so preisgünstige individuelle Lösungen für die Nutzung oder Speicherung der bei ihnen anfallenden schädlichen Treibhausgase angeboten werden, die sich binnen kurzer Zeit umsetzen lassen, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht.

BASF und GS E&C peilen eine strategische Allianz an, bei der der deutsche Chemieriese seine CO2-Gasabscheidungstechnologie einbringt und der südkoreanische Partner sein ingenieurstechnisches Knowhow.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 03:58 ET (07:58 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.