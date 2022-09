AlsterResearch veranstaltete gestern einen gut besuchten Roadshow-Tag mit Peter Bollenbeck, CEO von InVision. Ein Video des Roundtable-Meetings und der Fragerunde sowie die Präsentation finden Sie auf research-hub.de. Die wichtigste Erkenntnis von AlsterResearch ist, dass das Unternehmen im Jahr 2025 die langfristigen Ziele von EUR 50 Mio. Umsatz und eine EBIT-Marge von 25% erreichen will. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass die aktuellen Investitionen in Vertrieb und Service zu einer überproportionalen Steigerung des Umsatzes und damit zu einer Steigerung des EBIT führen sollten. Dementsprechend sehen sich die Analysten in ihrer Einschätzung des Investment Case von InVision bestätigt und stufen die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 33,50 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/InVision%20AG





