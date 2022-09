Der DAX fällt am Dienstag Abend unter 12.000 Punkte und bestätigt das Jahrestief auch am Mittwoch. Damit weitet sich der Bärenmarkt aus. Wir haben Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets fünf kurze Fragen zum Markt geschickt. FR: Viele Marktteilnehmer vermissen einen Ausverkauf. Geht es in diese Richtung? Jürgen Molnar: Wir sehen in diesem Jahr einen "Salami-Crash". Zwar ...

