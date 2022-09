Inflation ist das ökonomische Schlagwort der Stunde. Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) hat deshalb in einer aktuellen Studie herauszufinden versucht, welche Inflationserwartungen die Deutschen hegen und wie sie sich gegen Inflation absichern. Weiterer Inflationsanstieg erwartetDemnach rechnet mehr als die Hälfte (55%) der Menschen in Deutschland mit einem weiteren Anstieg der Inflationsrate. 23% nehmen sogar an, dass die Inflation mehrere Jahre auf dem aktuellen ...

