Mavenir, der Anbieter von Netzwerk-Software, der die Zukunft von Netzwerken mit cloud-nativer Software aufbaut, die in jeder Cloud funktionieren und die Art verwandeln, wie die Welt sich miteinander verbindet, kündete heute an, dass er die Produktion von Radios für offene 2G, 4G and 5G Funkzugangsnetze für das OpenBeam-Portfolio in Indien für indische und andere vorherrschende weltweite Bänder begonnen hat.

OpenBeam bietet ein innovatives Radio-Portfolio an, kosteneffiziente, intelligente Radios, die den wichtigen Anforderungen entsprechen, die Radios durch moderne Netze auferlegt werden, darunter massive MIMO, mmWave und Multiband Remote Radio Heads (RRHs), wodurch eine verbesserte Netzwerkkapazität ermöglicht wird, wenn das Netzwerk wächst. Die OpenBeam Radiolösungen mit offenen Funknetzwerken stehen für alle Frequenzbänder zur Verfügung und können für eine Vielzahl von Verwendungszwecken genutzt werden, darunter für Unternehmen und öffentliche Zwecke in städtischen oder ländlichen Umgebungen.

Mavenirs robuste Auswahl an Radiooptionen geht auf die Bedürfnisse von CSPs ein: sie sind agil und kosteneffizient mit niedrigem Stromverbrauch und geringer Windlast, und sie werden mit integrierter Intelligenz und Automatisierung für den wachsenden Bedarf privater Unternehmen für öffentliche Netze gebaut. Das Portfolio unterstützt sowohl neue als auch herkömmliche Funkzugangstechnologien. Alle Radios haben ein modulares Design und nutzen bewährte Technologie, um sowohl MIMO-Strahlformung als auch Multiband-Bedürfnisse zu unterstützen.

"Unser Netz mit Fertigungspartnern ist für die nachhaltige und schnelle Skalierung der Volumen für offenes RAN und die Anforderungen der Fertigung in Indien sehr gut positioniert. Wenn diese neuen Produktionsstätten online gehen, haben wir einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie des Ausbaus und der Entwicklung des Ökosystems der offenen Funknetzwerke erreicht", sagte Ramnik Kamo, EVP, CIO und CPO von Mavenir.

Das OpenBeam Radioportfolio wird auf dem kommenden India Mobile Congress auf dem Mavenir-Stand Nr. 4.4 ausgestellt klicken Sie hier, um einen Termin zu vereinbaren.

Über Mavenir:

Mavenir baut Netzwerke für die Zukunft und ist ein Pionier für hochentwickelte Technologie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vision eines einzigen, software-basierten automatischen Netzwerks, das in der Cloud funktioniert. Als der einzige Anbieter der Branche von vollständiger cloud-nativer End-to-End-Netzwerk-Software konzentriert Mavenir sich auf die Verwandlung der Art und Weise, wie die Welt sich miteinander verbindet, durch Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation für mehr als 250 Anbieter von Kommunikationsdiensten und Unternehmen in mehr als 120 Ländern, die von mehr als 50% der Abonnenten in aller Welt genutzt werden. www.mavenir.com

