Heute hat der persönlich haftende Gesellschafter der Ströer SE & Co. KGaA, die Ströer Management SE, beschlossen, die Capital Allocation Strategy der Ströer SE & Co. KGaA um das Element des Aktienrückkaufs zu erweitern und ein erstes Aktienrückkaufprogramm mit einem Rückkaufvolumen von insgesamt bis zu 50 Millionen Euro durchzuführen. Das Programm soll am 3. Oktober 2022 beginnen und bis spätestens 30. April 2023 abgeschlossen werden. Das Aktienrückkaufprogramm erfolgt zu jedem zulässigen Zweck und soll über den XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Einklang mit den "Safe-Harbor"-Regeln nach Artikel 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung erfolgen. Das Aktienrückkaufprogramm wird auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Ströer SE & Co. KGaA vom 4. November 2020 durchgeführt, wonach der persönlich haftende Gesellschafter der Ströer SE & Co. KGaA bis zum 3. November 2025 ermächtigt ist, zu jedem zulässigen Zweck eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals der Ströer SE & Co. KGaA zu erwerben.

