Linz (www.anleihencheck.de) - Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) in Ungarn lag im August bei 19,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Notenbank habe aus diesem Grund den Leitzins auf mittlerweile 13,00% angehoben. Erwartet gewesen seien 12,75%. Das sei der letzte Zinsschritt der Ungarischen Zentralbank gewesen. Im Markt halte sich derzeit die Meinung, dass langsam der Gipfel bei der Inflation erreicht sei. Die Inflations-Prognosen für 2023 lägen im Mittel bei 9,00% für 2024 bereits bei unter 4,00%. Es sei also gut möglich, dass die ungarische Notenbank auf Zeit spielen werde und für eine gewisse Zeit einen negativen Realzins in Kauf nehme. Der Realzins (Differenz Inflation zu Leitzins) sei aktuell mit rund 6,00% negativ. Ungarische Bürger würden, vereinfacht gesagt, pro Jahr 6,00% an Kaufkraft verlieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...