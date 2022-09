Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 droht das schlechteste Börsenjahr der Geschichte für die Rentenmärkte zu werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der erneute und hoch dynamische Renditeanstieg seit Anfang August spiele in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Charttechnisch lasse der Aufwärtsimpuls der letzten Wochen ein "v-förmiges"-Kursmuster entstehen. Gleichzeitig sei der Sprung über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte der Jahre 2010 bis 2014 zwischen 1,97% und 2,09% gelungen. Unter dem Strich stünden damit nicht nur höhere Hochs, sondern auch der höchste Stand seit 2011 zu Buche. In der Summe müssten Anlegerinnen und Anleger unverändert von einem intakten Aufwärtstrend bei der 10-jährigen Rendite Deutschland ausgehen. Das Hoch vom November 2011 (2,38%) definiere in dieser Gemengelage das nächste Anlaufziel. Bei 2,70% verlaufe derzeit zudem eine aus dem Jahr 1997 stammende Abwärtstrendlinie. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So biete sich die Kombination aus dem Junihoch (1,93%) und einem Fibonacci-Level (1,85%) als Absicherung auf der Unterseite an. (28.09.2022/alc/a/a) ...

