HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ceconomy von 4,00 auf 1,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die einbrechende Konsumlaune und die steigenden Preise stellten für den Elektronikhändler eine Belastung dar, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im wichtigen ersten Geschäftsquartal, das Weihnachten umfasst, werde das zum Problem. Das Management werde nun den Fokus darauf richten, die Kosten zu senken./jcf/gl



ISIN: DE0007257503

