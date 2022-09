Unterföhring (ots) -28. September 2022. Zeit mit der Familie: SAT.1 schenkt seinen Zuschauer:innen am Sonntag, den 2. Oktober 2022 ganze sechs Animations-Blockbuster. Das Highlight des großen Familien-Film-Fests ist die Free-TV-Premiere von "Onward: Keine halben Sachen" um 20:15 Uhr. In dem Animationsfilm aus dem Jahr 2020 erhalten die beiden Elfenbrüder Ian und Barley Lightfoot die unerwartete Chance, einen Tag mit ihrem verstorbenen Vater zu verbringen. Mit ihrem ungewöhnlichen Auto Krimhild begeben sich die Brüder auf eine abenteuerliche Reise voller Zauberei, scheinbar unüberwindbarer Hindernisse und unvorstellbarer Entdeckungen.Das große SAT.1 Familien-Film-Fest am Sonntag, 2.10.2022 im Überblick:10:00 Uhr - "Toy Story"11:40 Uhr - "Cars"13:55 Uhr - "Die Unglaublichen 2"16:15 Uhr - "Findet Nemo"18:05 Uhr - "Findet Dorie"20:15 Uhr - "Onward: Keine halben Sachen" (Free-TV-Premiere)Pressekontakt:Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 1751815941email: stella.losacker@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingAlwine Märzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1141email: alwine.maerz@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5331842