DJ Ströer legt erstes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 50 Mio Euro auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerbekonzern Ströer hat sein erstes Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Der im MDAX notierte Konzern kündigte an, vom 3. Oktober 2022 bis spätestens 30. April 2023 für insgesamt bis zu 50 Millionen Euro eigene Aktien über den XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.

Die Ströer SE & Co. KGaA hatte sich das Rückkaufprogramm von ihrer Hauptversammlung am 4. November 2020 absegnen lassen. Das Unternehmen erklärte in der Mitteilung am Mittwoch, die "Capital Allocation Strategy" nun um das Element des Aktienrückkaufs zu erweitern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 05:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.