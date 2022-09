NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss behielt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine bisherigen Schätzungen für den Sportartikelhersteller bei. Er rechne für das bis November dauernde erste Geschäftshalbjahr weiterhin mit deutlich weniger Gewinn (EPS) als der Markt. Für Anleger biete sich ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bei einem Kurs unter 100 Dollar./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 03:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

