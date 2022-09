Die Facebook-Mutter Meta hat schon seit einer Weile mit so einigen Problemen zu kämpfen. Internet-Trolle, welche das Netzwerk gezielt für Propaganda nutzen, sind da aus Anlegersicht noch eher eine der kleineren Baustellen. Immerhin gab es in dieser Hinsicht zuletzt erfreuliche Neuigkeiten. Nachdem Facebook in der Sache schon häufig Untätigkeit vorgeworfen wurde, hat das Unternehmen kürzlich ernst gemacht.Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, wurde ein ganzes Netzwerk um eine russische Desinformationskampagne auf Eis gelegt. Bei Facebook wurden 1.633 ...

