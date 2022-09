Im laufenden Jahr konnten die Anleger bei vielen Titeln dabei zusehen, wie diese in kürzester Zeit schwer an Wert verloren. Gerade im Tech-Sektor ging es unschön zu und bei einigen namhaften Konzernen hat der Börsenwert sich in etwas mehr als einem halben Jahr mehr als halbiert. Apple bildet hier die strahlende Ausnahme.Zwar sind die vielen Probleme an den Märkten auch an Apple (US0378331005) nicht spurlos vorbeigegangen und momentan sorgt sich manch einer um ein mögliches Einbrechen der Nachfrage beim neuen iPhone 14. Davon scheint sich aber nichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...