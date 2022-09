Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden in einer spanischen Gemeinde zeigen, dass Tigo MLPE den Umsatz durch Überwachung und Optimierung auf Modulebene steigert.

Tigo Energy Inc., der branchenführende Anbieter von Flex-MLPE (Module Level Power Electronics), teilte heute mit, dass die Solarenergie-Überwachungsfunktion der Energy Intelligence Solution von Tigo mehr als eine Terawattstunde PV-Solarstrom überwacht hat. Dieser wurde mit Anlagen von Kunden auf dem europäischen Markt erzeugt. Die Energy Intelligence Solution basiert auf der MLPE-Produktreihe Tigo TS4 und ermöglicht eine hochpräzise Überwachung von Photovoltaikanlagen auf Modulebene.

The initial residential installation for The Ipv6 Company was in Galapagar, near Madrid. This 9.5kW system serves both home and office with a small data center. (Photo: Business Wire)

Aufgrund einer erwarteten Zunahme der Kapazität der PV-Anlagen in Europa von 40 GW im Jahr 2022 nimmt die Solarenergie weiterhin eine führende Position als saubere Energieerzeugungsmethode auf dem Kontinent ein. Mit der Energy Intelligence Solution (EI) von Tigo, einer umfassenden digitalen Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Arbeit des Installationsunternehmens von der Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung zu optimieren, verfügen Solar-Installationsunternehmen, Anlagenbesitzer und Hausbesitzer über ein leistungsstarkes Tool zur Überwachung der Anlagenleistung bis hin zum einzelnen Modul. Beim Einsatz von Tigo TS4-A-O können Kunden von Tigo zudem schnell die Menge an rückgewonnener Energie ablesen, die von ihren PV-Anlagen erzeugt wurde.

"Die absolut beste Möglichkeit, Modulfehlanpassungen bzw. Verschattungen zu verringern und die Leistung einzelner Module zu überwachen, ist der Einsatz des Optimierers Tigo TS4-A-O in Verbindung mit dem CCA Kit", so Jordi Palet Martinez, Solaranlagenentwickler, CEO und CTO von The IPv6 Company. "Tigo bietet große Flexibilität bei der Anlagenplanung und ist einfach zu installieren. Das Produkt bietet besonders intelligente Funktionen, die einen erheblichen Mehrwert für PV-Anlagenkunden liefern, wie die vielen benachbarten Haushalte gezeigt haben, die dem Beispiel gefolgt sind, nachdem sie die Ergebnisse einer einzigen Installation erkannt hatten."

Die erste Wohnhausanlage für The Ipv6 Company wurde in Galapagar in der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid installiert. Diese 9,5-kW-Anlage versorgt sowohl das Wohnhaus als auch das Büro, das über ein kleines Rechenzentrum verfügt. Aufgrund des terrassenförmig angelegten Dachs und der Verschattungsdynamik des Gebäudes waren Optimierer die ideale Lösung für die fünfzehn 375-Wp-Module, und das kleine Rechenzentrum war für den Einsatz einer Batterie gut geeignet. Die Anlage umfasst zwei 400-Wp- und sieben bifaziale 410-Wp-Solarmodule, einen Ersatz-Hybrid-Wechselrichter, ein 7,5-kWh-Speichersystem und eine Komplettinstallation des Optimierers Tigo TS4-A-O mit CCA-Kit. Die Energy Intelligence Software (EI) mit patentierten Funktionen zur Energierückgewinnung hat gezeigt, dass die Optimierer eine Leistungsverbesserung von 26 Prozent erzielen. Bis heute hat das System zwölf weitere Hausbesitzer in der Nachbarschaft dazu inspiriert, bei der Installation von PV-Anlagen mit Jordi Palet Martinez zusammenzuarbeiten.

"Dieser Meilenstein wurde dank der hervorragenden Arbeit unserer Vertriebspartner und Installationsunternehmen erreicht, die die greifbaren Vorteile von sauberer, nachhaltiger Solarenergie aufzeigen und qualitativ hochwertige Anlagen installieren", so Mirko Bindi, Senior Vice President für den Vertrieb und Geschäftsführer in der Region EMEA von Tigo Energy. "Darüber hinaus unterstreicht dieser Meilenstein die entscheidende Bedeutung der Datenüberwachung bei modernen Photovoltaikanlagen. Die Transparenz der Anlagenleistung ist für den Erfolg auf mehreren Ebenen von zentraler Bedeutung, ganz gleich, ob es sich um einen Anlagenbesitzer handelt, der den eigenen Energieverbrauch optimieren möchte, oder um ein Installationsunternehmen, das zahlreiche Anlagen verwaltet."

Weitere Informationen über die MLPE-Lösungen von Tigo für Optimierung, Überwachung auf Modulebene und Schnellabschaltung finden Sie in unserer neuesten europäischen Fallstudie. Unter https://www.tigoenergy.com/ts4 erhalten Sie weitere Informationen über Tigo TS4 Flex MLPE.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, der weltweit führende Anbieter im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), entwickelt innovative Produkte zur Energieumwandlung und -speicherung im Solarbereich, die den Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bieten. Die Plattform Tigo TS4 steigert die Solarproduktion, senkt die Betriebskosten und verbessert die Sicherheit. In Kombination mit der Tigo Energy Intelligence (EI)-Plattform liefert sie Erkenntnisse auf Modul-, System- und Flottenebene, um die Solarstromleistung zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Die Tigo EI Residential Solar Solution, eine flexible PV- und Speicherlösung für Hausinstallationen, rundet das Portfolio des Unternehmens im Bereich der Solarenergietechnologie ab. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Verbreitung der Solarenergie zu beschleunigen. Das globale Team des Unternehmens unterstützt Kunden, deren Anlagen auf sieben Kontinenten zuverlässig und sicher Solarstrom im Gigawattstundenbereich produzieren. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

