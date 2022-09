EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2022/28 erfolgreich platziert



28.09.2022 / 13:04 CET/CEST

Rheinberg, 28. September 2022 - Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Millionen Euro platziert und bringt damit ihre umfassende Refinanzierung auf den Weg.

Die neue Anleihe traf trotz der derzeit sehr angespannten Marktlage und inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheiten auf reges Interesse bei institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren sowie Privatanlegern.

Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat daher heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Kupon auf 5,50% und damit in der Mitte der ursprünglichen Zinsspanne von 5,00% - 6,00% festzulegen.

Die Nachfrage erlaubte nach Repartierung bestimmter Zeichnungen die Platzierung eines Volumens in Höhe von 45 Millionen Euro. Das Anleihevolumen liegt damit über dem der meisten früheren Emissionen der Semper idem Underberg AG von 20 bis 30 Millionen Euro.

Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit.

Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren Teilrückführung der Anleihe 2018/24 werden von der Anleihe 2018/24 noch 10 Millionen Euro und von der Anleihe 2019/25 noch 33,75 Millionen Euro ausstehen. Der verbleibende Nettoemissionserlös wird für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit inklusive Aufbau von Liquidität verwendet.

Ausgabe- und Valutatag ist der 7. Oktober 2022.

Über die Semper idem Underberg AG:

Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören zusätzlich aus dem eigenen Haus St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari.

Kontakt Presse / Investor Relations

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de



