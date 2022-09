Wien (www.anleihencheck.de) - Indiens Notenbank hat die Zinsen um weitere 0,50% auf nunmehr 5,40% angehoben, was etwas über den Markterwartungen lag, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Mit dem jüngsten Rückgang vieler Rohstoffpreise, einem Nachlassen der Inflationsdynamik und dem weltweit eingetrübten Konjunkturausblick bestehe aber eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank demnächst nach über 2% Zinsanhebungen in Summe seit April dieses Jahres einen sanfteren Kurs fahre. ...

