Elektro-Konzeptauto MIA 2.0 der fox e-mobility AG gewinnt reddot-Auszeichnung für beste Designkonzepte Batterieelektrisches EV-Konzept MIA 2.0 gewinnt die reddot-Auszeichnung 2022 für Design Konzepte in der Kategorie "Mobilität und Transport"

Neue Designs beim EUIPO registriert

Hauptversammlung wird neu terminiert München/Singapur, 28. September 2022. Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und als Light Commercial Vehicles (LCV) für logistische Anwendungen spezialisiert ist, hat mit ihrem deutschen Elektro-Konzeptauto Mia 2.0 die angesehene reddot-Auszeichnung für Designkonzepte 2022 in der Kategorie "Mobilität und Transport" gewonnen. Auf einer globalen Festveranstaltung in Singapur im Beisein des Premierministers wurde der Preis an den Designer Serdar Soyal übergeben.



Die reddot-Jury begründet ihre Entscheidung mit folgenden Worten: "Als kleines urbanes Elektroauto wird MIA 2.0 die Persönlichkeit seines Fahrers reflektieren. Das eigenständige Design des Autos erlaubt es den Kunden, ihren persönlichen Stil aus mehreren Optionen zu wählen. Darüber hinaus kann die MIA jederzeit ‚upgedated' und in eine neue Variante geändert werden, was dem intelligenten Gesamtaufbau und Aftersales-Service-Angeboten zu verdanken ist. Wird beispielsweise ein gewerbliches Fahrzeug benötigt, kann ein MIA-Passagierfahrzeug in einen MIA-Pickup verwandelt werden. Das den Kundenanforderungen anpassungsfähige Fahrzeug ist nicht nur außergewöhnlich funktionell für die sogenannte ‚letzte Meile-Auslieferungen und -Dienstleistungen'. Es ist auch ein intelligentes Konzept für innerstädtischen nachhaltigen Pendelverkehr. Schiebetüren und neue Räume in den Tür- und Himmelverkleidungen erlauben bequemen Ein- und Ausstieg. Bei geöffneten Türen wächst die Breite des Autos nur um 30 Zentimeter - eine äußerst nützliche Eigenschaft beim Parken in Schmalstellen. Weiterhin verbessert die kompakte Struktur des Wagens die passive Sicherheit und verringert gleichzeitig die Kollisionsgefahr."



Serdar Soyal, Chief Designer aller MIA 2.0 Varianten erklärt: "Das Design eines neuen Autos ist immer das Resultat eines komplexen Prozesses. Dabei kommen Funktionalität, Alltagstauglichkeit und Ästhetik harmonisch zusammen. Wir freuen uns sehr, diese Anerkennung für unsere Arbeit zu erhalten und sind überzeugt von der Zukunftsfähigkeit der neuen MIA. Dieser angesehene Preis gibt uns einen weiteren starken Schub, die weltweite e-Massenmobilität mit Hilfe der MIA voranzubringen." (Event Link: https://www.red-dot.org/project/mia-20-60056)



Der Designschutz beim EUIPO für das Außendesign und die damit verbundenen Patente der Fox Automotive Switzerland AG, der 100 % Tochter der fox e-mobility AG, wurden erneuert. Darüber hinaus wurden die neuen Innendesigns (Sitze und Lenkrad) beim EUIPO registriert und geschützt.



Die ursprünglich für den 31.10.2022 angesetzte Hauptversammlung muss aus organisatorischen Gründen neu terminiert werden. Ein neuer Termin wir kurzfristig veröffentlicht werden.



Um die notwendige Finanzierung der künftigen Produktion von Prototypen der MIA sicherzustellen, befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit potentiellen Investoren. Der Erfolg der Investorengespräche ist insbesondere auch für das "going concern" erforderlich.



Über fox e-mobility:

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Herstellung, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und insbesondere gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA-Modellreihe soll bei den größten europäischen Auftragsfertigern in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



Kontakt Investor Relations:

ir@fox-em.com



Pressekontakt:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Telefon +49 171-614 54 94

E-Mail w.glogauer@glogauer.de



Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Phone +49 40 60 91 86 65

Email fox@kirchhoff.de

