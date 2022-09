VANCOUVER, British Columbia, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Höhepunkte:

Die Unternehmen stellten gemeinsam Kathodenmaterialien vor, die direkt aus elektrolytischem Manganmetall von Euro Manganese unter Anwendung des One-Pot-Verfahrens von Nano One hergestellt wurden.

Euro Manganese hat für Elektrofahrzeuge geeignetes hochreines elektrolytisches Manganmetall ("HPEMM") in seiner Pilotanlage unter Verwendung von Ausgangsmaterialien aus seinem Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik produziert.

Das patentierte One-Pot-Verfahren von Nano One ermöglicht es, Kathodenmaterialien direkt aus Metallen ("M2CAM ") und Lithiumcarbonat herzustellen, was die Komplexität, die Kosten und den ökologischen Fußabdruck verringert.

") und Lithiumcarbonat herzustellen, was die Komplexität, die Kosten und den ökologischen Fußabdruck verringert. Die Ergebnisse entsprechen den Autobatterie-Anforderungen in Europa und Nordamerika für kritische Materialien aus nachhaltiger Quelle sowie umweltfreundlichere und differenzierte Lieferketten.

Nano One ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Prozessen für die kostengünstige und umweltfreundliche Produktion von hochleistungsfähigen Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Euro Manganese ist ein Unternehmen für Batterierohstoffe, das eine bedeutende Manganlagerstätte in der Tschechischen Republik erschließt. Beide Unternehmen freuen sich, Fortschritte im Rahmen ihrer Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung bekannt zu geben.

Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam wirtschaftlich tragfähige und ökologisch nachhaltige Anwendungen von hochreinem elektrolytischem Manganmetall ("HPEMM") als einem von mehreren Grundstoffen für die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien Verwendung finden. Bei diesem ersten Meilenstein wurden Proben aus der Pilotanlage des Chvaletice Manganprojekts von Euro Manganese erfolgreich als Ausgangsmaterialien für die patentierten One-Pot- und M2CAM-Technologien von Nano One zur Kathodenherstellung validiert. Dies vermeidet die zusätzlichen Kosten, die Komplexität und den ökologischen Fußabdruck der Verwendung von Metallsulfaten bei der Kathodenherstellung.

"Wir demonstrieren die Herstellung von Kathodenmaterialien direkt aus hochreinen Metallen", so Dan Blondal, CEO von Nano One. "Und ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir dies nun mit elektrolytischem Manganmetall von Euro Manganese geschafft haben. Diese Strategie eliminiert kapital- und umweltintensive chemische Umwandlungsschritte sowie große Mengen von abfallintensiven Nebenprodukten und steht im Einklang mit den Rechtsvorschriften in Nordamerika sowie Europa zum schnelleren Ausbau der Batterie-Lieferketten aus sicheren und leicht verfügbaren Quellen für wichtige Mineralien. Nano One verfolgt ehrgeizige Pläne, um sich an der durch Batterien vorangetriebenen Transformation der Mobilität und Speicherung erneuerbarer Energien zu beteiligen, und daher freuen wir uns, dass wir mit Euro Manganese in diesem Bereich wegweisend sind."

Dr. Matthew James, CEO von Euro Manganese, kommentierte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nano One bei der Entwicklung von Möglichkeiten zur Nutzung unseres Manganmetalls in seinem bahnbrechenden Prozess zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach hochreinen Manganprodukten rapide steigt. Der Produktionsprozess von Euro Manganese, der so flexibel ist, dass sowohl ein hochreines Mangan-Metall-Produkt als auch ein hochreines Mangansulfat-Produkt produziert werden kann, macht es uns möglich, uns anzupassen, um die Nachfrage durch diesen von Nano One entwickelten kostengünstigen und ökologisch vorteilhaften Prozess zu befriedigen. Euro Manganese ist gut aufgestellt, um sich zum führenden umweltbewussten Produzenten von hochreinen Manganprodukten in Batteriequalität zu entwickeln, und wir freuen uns auf die Inbetriebnahme unserer größeren Demonstrationsanlage an unserem Standort Chvaletice im 4. Quartal 2022. Wir freuen uns zudem auf den Tag, an dem unser Mangan und die Kathodenmaterialien von Nano One ein elementarer Bestandteil der weltweiten Lieferkette für Batterien sein werden und dazu beitragen werden, die grüne Energiewende herbeizuführen."

Über Nano One:

Nano One Materials Corp

Neue Herstellungsmethoden für Batteriematerialien

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Euro Manganese treibt die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um eine einzigartige Waste-to-Value-Recycling- und Sanierungsgelegenheit handelt, bei der alte Abraumhalden eines stillgelegten Bergwerks wiederaufbereitet werden. Das Chvaletice Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mn25.ca .

Diese Ankündigung wurde durch die CEOs von Euro Manganese Inc. und Nano One zur Freigabe genehmigt.

