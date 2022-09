Jetzt den kostenlosen Report von America's Most Wanted sichern! https://bit.ly/3flaeLL Wall Street-Starinvestorin Cathie Wood bleibt sich treu. Tief im Bärenmarkt kauft sie bei vielen ihrer Tech-Lieblinge nach. Diese Woche sorgte sie mit ihrer Prognose für Aufsehen, dass die Fed aufgrund des starken Dollars die Zügel bald wieder locker lassen könnte. Ihrem ARK Innovation ETF würde das sicher gut tun. Der hochgelobte Tech-Fonds hat in diesem Jahr schon 60 Prozent an Wert verloren. Ob ein Boden schon in Sicht ist oder Anleger sich auf weitere Verluste gefasst machen müssen, das erklärt Marktexperte Martin Goersch vom Börsendienst America's Most Wanted im Interview mit wallstreet:online.