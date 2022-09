ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel trotz der schwachen Konzernprognose für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Farben- und Lackekonzern habe in einer Analystenveranstaltung auf den Lagerbestandsabbau bei den Kunden vor allem in Europa und China hingewiesen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei daher mit einem Volumenrückgang im zweistelligen Prozentbereich im dritten Quartal zu rechnen. Steigende Preise glichen dabei aktuell die höheren Rohstoffkosten aus. Der Experte sieht unterdessen auch für das erste Halbjahr 2023 noch Absatzrisiken, vor allem in Europa./tav/gl



ISIN: NL0013267909

