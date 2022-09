Berlin (ots) -- Robert Bosch Stiftung und Heidehof Stiftung vergeben in Berlin wichtigsten Preis für deutsche Schulen.- Bundeskanzler Olaf Scholz: "Die Preisträger-Schulen sind auch Vorbild für andere Schulen. Sie zeigen, wie Schule in all ihrer Vielfalt gelingen kann und wie mit gutem Unterricht jede Schülerin und jeder Schüler erreicht werden kann."- Bewerbungen für den Deutschen Schulpreis 2023 sind ab sofort bis zum 15. Februar 2023 möglich.Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren (MV) gewinnt den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2022. Vier weitere Preise in Höhe von je 30.000 Euro gehen an die Havelmüller-Grundschule in Berlin (BE), die IGS Buchholz in Buchholz (NI), das Placida-Viel-Berufskolleg in Menden (NRW) und die Deutsche Europäische Schule in Singapur. Die weiteren Finalisten erhalten eine Anerkennung in Höhe von je 5.000 Euro. Den Hauptpreis überreichte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger heute im ewerk in Berlin in Vertretung des Bundeskanzlers, der wegen seiner Corona-Erkrankung nicht selbst vor Ort sein konnte. Mit dem renommierten Wettbewerb zeichnen die Robert Bosch Stiftung GmbH und die Heidehof Stiftung GmbH in Zusammenarbeit mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe jährlich die besten Schulen aus."Gute Bildung braucht Wertschätzung. Dafür steht der Deutsche Schulpreis", betont Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich der Verleihung des Deutschen Schulpreises. "Die heute gekürten Preisträger-Schulen sind auch Vorbild für andere Schulen. Sie zeigen, wie Schule in all ihrer Vielfalt gelingen kann und wie mit gutem Unterricht jede Schülerin und jeder Schüler erreicht werden kann." Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger unterstreicht: "Gute Schulen und ihre innovativen Konzepte müssen sichtbar gemacht und gewürdigt werden. Das leistet der Deutsche Schulpreis. Meinen herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger."Berufliche Schule bildet für den Arbeitsmarkt der Zukunft ausDas Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Mecklenburg-Vorpommern ist eine staatliche berufliche Schule mit zwei Standorten und sechs Fachbereichen. Vom Koch bis zur Mediengestalterin lernen hier insgesamt 1.400 Jugendliche und bereiten sich auf den Arbeitsmarkt vor. "Obwohl Fachpraxisunterricht in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorgeschrieben ist, hat es die Schule geschafft, die praktische Arbeit in erheblichem Umfang in den Unterricht zu integrieren", lobt Michael Schratz, Gründungsdekan der School of Education der Universität Innsbruck und Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises. Sogenannte "SimLabs" (Simulationslabore) unterstützen diesen Praxisbezug. In der Holzwerkstatt, der Lehrküche oder dem Lehrrestaurant lernen die Schüler:innen an oftmals moderneren Geräten als in den Betrieben. "Den Kern der Unterrichtsqualität - das hohe fachliche Niveau und der starke Bezug zur Lebenswelt - sichert das Team der didaktischen Jahresplanung", erklärt Schratz. In diese Jahresplanung sind alle im Bildungsgang beteiligten Lehrkräfte über Fachgruppen eingebunden. Sie haben die sich verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes im Blick und entwickeln die individuellen Lernsettings kontinuierlich weiter.Ausführliche Hintergrundinformationen zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Müritz, den vier weiteren Preisträgern und allen nominierten Schulen finden Sie in der Publikation zum Deutschen Schulpreis 2022. (https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2022-09/Deutscher_Schulpreis_2022_Unterricht_besser_machen.pdf)In der Broschüre erklären die Vertreter:innen der Jury, was den Unterricht an den Schulen auszeichnet (Sperrfrist, Mittwoch, 28. September 2022, 14 Uhr).Der Deutsche Schulpreis: ein Kreislauf, in dem sich gute Schulpraxis verstärkt und verbreitet"Die Preisträger des Deutschen Schulpreises denken das Lernen und Lehren neu und haben damit großen Erfolg weit über das Klassenzimmer hinaus", sagt Dr. Bernhard Straub, Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung. "Damit auch andere von diesen innovativen Ideen lernen können, bereiten wir die bewährten Praxiskonzepte gemeinsam mit Wissenschaftler:innen auf und stellen sie über Fortbildungen, Publikationen und die Online-Plattform "Das Deutsche Schulportal" (https://deutsches-schulportal.de/) allen Schulen zur Verfügung."Die Robert Bosch Stiftung GmbH vergibt den Deutschen Schulpreis seit 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er ist der bekannteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für gute Schulen im Land. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEIT Verlagsgruppe.Seit dem Start des Programms haben sich rund 2.500 Schulen für den Preis beworben. Bei der Entscheidung über die Preisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche (https://www.deutscher-schulpreis.de/was-macht-eine-gute-schule-aus): "Unterrichtsqualität", "Leistung", "Umgang mit Vielfalt", "Verantwortung", "Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" und "Schule als lernende Institution". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt.In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto "Unterricht besser machen". Eine 50-köpfige Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung hatte Anfang des Jahres 20 Schulen aus 81 Bewerbungen ausgewählt. Sie wurden im Mai und Juni von Juryteams besucht und begutachtet. Im Anschluss hat das Auswahlgremium 15 Schulen für das Finale nominiert.ARD/rbb und phoenix streamen die Verleihung des Deutschen Schulpreises 2022 live: in der ARD Mediathek über die Themenwelten "Lernen" und "Kinder und Familie". phoenix streamt die Verleihung zudem hier. Der Deutsche Schulpreis 2023: Jetzt bewerbenAlle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland sowie alle Deutschen Auslandsschulen können sich ab sofort bis zum 15. Februar 2023 für den Deutschen Schulpreis 2023 bewerben. Mehr Informationen unter www.deutscher-schulpreis.de/bewerbungHinweise- Reportagen über die Preisträger, ergänzende Informationen und Konzepte der bisherigen Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises auf dem Deutschen Schulportal (www.deutsches-schulportal.de).- Eine Fotoauswahl aller nominierten Schulen steht vorab im Internet bereit. Aktuelle Fotos der Preisträger vom Tag der Preisverleihung stehen ab ca. 17 Uhr zur Verfügung (www.deutscher-schulpreis.de/presse).- Filmmaterial der Verleihung wird allen TV-Sendern und Online-Redaktionen zur Verfügung gestellt. Kontakt: Julia Rommel, 0711/ 46084-750, presse@bosch-stiftung.de.Über die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen, unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. Sie arbeitet in den Fördergebieten Gesundheit, Bildung und Globale Fragen. Mit ihrer gemeinnützigen Tätigkeit trägt sie zur Entwicklung tragfähiger Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bei. Dazu setzt sie eigene Projekte um, geht Allianzen mit Partner:innen ein und fördert Initiativen Dritter.Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung über 2 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben. www.bosch-stiftung.de