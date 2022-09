ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vonovia nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe zum Thema Veräußerungen wenig Neues berichtet, aber erstmals einen Rückgang der Käuferzahlen eingeräumt schrieb Analyst Charles Boissier am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Ansonsten habe Vonovia die Ausschüttungsquote für die Dividende bestätigt und sich zum Thema nachhaltige Unternehmensführung (ESG) geäußert./gl/edh



