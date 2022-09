(shareribs.com) Toronto 28.09.2022 - Der Cannabisproduziert Canopy Growth zieht sich in Kanada aus dem Vertriebsgeschäft zurück. Kostensenkungen stehen im Vordergrund. Eine Delegation des Gesundheitsausschusses des Bundestages war in Kalifornien zu Gast. Der kanadische Cannabisproduzent Canopy Growth hat am Dienstag eine Neustrukturierung seines Geschäfts bekanntgegeben, im Rahmen derer die Einzelhandelsgeschäfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...