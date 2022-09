Berlin (ots) -Sie haben das Projekt WM-Titel fest im Blick: Fünf talentierte Nachwuchshandwerker und eine Nachwuchshandwerkerin im Nationalteam Deutsches Baugewerbe! Sie treten im Oktober und November bei der Weltmeisterschaft der Berufe, der WorldSkills 2022, an und wollen zeigen, dass sie mit ihrer Ausbildung am Bau erstklassige Qualifikationen vorweisen können.Das Team, bestehend aus einem Maurer, Stuckateur, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Zimmerer und zwei Beton- und Stahlbetonbauern bzw. -betonbauerin, absolviert im Öko- und Lehrbauhof Oranienburg in der Woche vom 26. - 30. September 2022 sein Abschlusstraining und damit die finale Vorbereitung auf die WorldSkills.Die Wettbewerbe finden im Oktober und November 2022 in verschiedenen europäischen Städten statt. Dies war aufgrund der Absage der WorldSkills in Shanghai nötig geworden.Zum Nationalteam des Deutschen Baugewerbes 2019 gehören folgende Teilnehmer:- Beton-/Stahlbetonbauer: Jule Janson (22) aus Mühlacker, Baden-Württemberg und Jonas Hopf (23) aus Probstzella, Thüringen- Fliesenleger: Yannic Schlachter (23) aus Albbruck, Baden-Württemberg- Maurer: Pierre Holze (23) aus Berlin- Stuckateur: Marc Ebinger (21) aus Pfullingen, Baden-Württemberg- Zimmerer: Philipp Kaiser (23) aus Rot an der Rot, Baden-WürttembergDie Fachkräfte für morgenGetragen wird das Nationalteam Deutsches Baugewerbe vom Spitzenverband der deutschen Bauwirtschaft, dem Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Für Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa ist die Förderung junger Menschen, die für ihren Beruf am Bau brennen, ein echtes Anliegen - und ein politisch wichtiges obendrein: "Die deutsche Bauwirtschaft bietet eine hervorragende Berufsausbildung. Wir bilden die Fachkräfte von morgen aus - das kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen. Die Bauhandwerker in unserem Nationalteam sind die Besten der Besten und zeigen, dass eine Ausbildung am Bau ein exzellenter Grundstein für die eigene Karriere ist," erklärt Pakleppa.So kann die Ausbildung in einem handwerklichen Beruf der erste Schritt zur Gründung des eigenen Unternehmens sein. In der Baubranche werden 80 Prozent der Lehrlinge in den baugewerblichen Betrieben ausgebildet. Tendenz steigend: Anfang 2022 absolvierten gegenüber dem Vorjahr 2,7 Prozent mehr junge Menschen eine Ausbildung in einem Bauberuf - eine wichtige Entwicklung angesichts der Fachkräftesituation in der Branche.WorldSkills 2022: Daten und FaktenDie WorldSkills 2022 finden als Special Edition statt. Ursprünglich sollte die Weltmeisterschaft der Berufe in der chinesischen Metropole Shanghai stattfinden. Aufgrund der restriktiven Corona-Politik Chinas musste Shanghai zurückziehen.Die diesjährigen internationalen Berufswettbewerbe finden deshalb unter dem Titel "WorldSkills Competition 2022 Special Edition" (WSC2022SE) in 15 Ländern statt. Über 1.100 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 57 Ländern und Regionen werden zur Teilnahme in 61 Wettkampfdisziplinen erwartet.Das Team von WorldSkills Germany, dem auch die sechs jungen Nachwuchshandwerker des deutschen Baugewerbes angehören, startet zu diesen Wettbewerben mit 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 32 Disziplinen..Termine der WorldSkills 2022 Special Edition:- Wettbewerb der Zimmerer: 12.-15. Oktober 2022 in Basel, Schweiz- Wettbewerb der Stuckateure: 19.-23. Oktober 2022 in Bordeaux, Frankreich- Wettbewerb der Fliesenleger: 3.-7. November 2022 in Bozen, Italien- Wettbewerb der Maurer: 24.-28. November 2022 in Salzburg, Österreich- Wettbewerbe der Beton- und Stahlbetonbauer: 24.-28. November 2022 in Salzburg, ÖsterreichLeistungsstarke Partner: Die Sponsoren des NationalteamsDie Teilnahme des Teams bei den internationalen Wettbewerben ist nur mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Danke an die Adolf Würth GmbH & Co. KG, an BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, die Sievert GmbH & Co. KG, an STABILA Messgeräte, an die VHV Versicherungen sowie die Zertifizierung Bau GmbH.Hinweis für die Redaktionen: Bildmaterial zu allen Aktivitäten des Teams finden Sie auf unserer Website www.nationalteam-baugewerbe.dePressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/5332171