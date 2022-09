München (ots) -Erster WM-Aufschlag für das neue WM-Team von MagentaTV. In Berlin wurden von Anett Sattler, Johannes B. Kerner sowie Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, Reporter, Experten und Programm-Inhalte vorgestellt. Auch mit Michael Ballack, der gemeinsam mit der neuen MagentaTV-Expertin Tabea Kemme, über die Chancen der Deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar diskutierte. "In der Nations League hat man gesehen, woran noch zu arbeiten ist. Es ist natürlich wenig Zeit, wenig Pause", so Ballack: "Das ist eine neue Herausforderung in der kurzen Zeit. Im Halbfinale sehe ich uns auf jeden Fall - mit einer guten Leistung, mit einer Topleistung." Antwort Tabea Kemme: "Puh, das sehe ich doch sehr weit weg!" Fredi Bobic, der 2malige Champions League-Sieger Javi Martinez, Gladbach-Profi Lars Stindl, Vize-Weltmeister Martin Demichelis als Südamerika-Meister und als Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich stellen das Experten-Team. Die Taktik-Analysen präsentiert Jan Henkel gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesligatrainer Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. "Wir haben ein Riesen-Team", freut sich Johannes B. Kerner.Die Telekom zeigt als einziger Anbieter die komplette WM bei MagentaTV und 16 Exklusiv-Spielen auf drei Kanälen, FUSSBALL.TV 1-3. Auf dem ersten Kanal werden die Spiele klassisch mit Kommentar übertragen. Auf Kanal 2 gibt es zu ausgewählten Spielen einen speziellen Taktik-Feed mit Kameraperspektive aus der Totalen und eigenem Taktik-Kommentar und auf dem dritten Kanal werden lineares TV und Social Media Streaming kombiniert. Vor den Live-Spielen läuft morgens Warm Up als Einstimmung auf den Tag, am Abend läuft das Magazin Nachspielzeit als Rückblick auf den Tag. Dazwischen: alle Spiele live!Aussagen Sport aus dem Presse-Event:Von Michael Ballack:"Das ist sicherlich eine im Vorfeld kritisch betrachtete WM. Aber sportlich erwarte ich Topleistungen von allen Mannschaften. Als Spieler bist du in Topform, du hast die Sommerpause hinter dir, du hast dich eingespielt. Aber es ist alles sehr kompakt."Der Link zu den wichtigsten Aussagen von Michael Ballack: https://thinxpool.files.com/f/5b8fb466ebc53149Zu den Ambitionen der DFB-Auswahl:"In der Nations League hat man gesehen, wo noch dran zu arbeiten ist. Es ist natürlich wenig Zeit, wenig Pause. Du musst den Schalter umlegen auf so ein großes Turnier. Das ist eine neue Herausforderung in der kurzen Zeit. Im Halbfinale sehe ich uns auf jeden Fall - mit einer guten Leistung, mit einer Topleistung."Tabea Kemme konterte: "Puh - das Halbfinale sehe ich noch sehr weit weg. Ich sehe aber sehr viel Potenzial. Es geht erst los, wenn du im Flieger sitzt. Jetzt zählt noch die Bandbreite. Wir haben im Oktober, November viel mit Verletzungen zu kämpfen - und da fallen wir jetzt genau rein. Es ist schwer greifbar."Ballack freut sich über Reus: "Dürfen auch über Mats Hummels reden!""Ich würde mich freuen, wenn Marco Reus dabei ist. Ich glaube, wir dürfen auch über Mats Hummels reden. Nmecha ist ein Spielertyp, der uns auch fehlt. Du hast auch auch Spieler dabei, die ein Team komplettieren. Er kann so ein Spieler sein. Kai (Havertz) ist der Spieler, der die Position bestens ausfüllt, weil er unheimlich flexibel ist. Die Neun ist aber nicht die perfekte Position für ihn.....Wir haben keinen Weltklassestürmer. Der Trainer sucht Aufstellungen, die das auffangen. Wir müssen zusehen, andere Stärken zu entwickeln, um das aufzufangen.Michael Ballack findet es wichtig, sich hohe Ziele zu setzen: "Ich finde es gut, immer gewinnen zu wollen. Ich sage immer, versuche Erster zu werden, dann wirst du Dritter."Der Link zu Zielen: https://thinxpool.files.com/f/0ef1bf10d0f2f3b9 (https://thinxpool.files.com/f/0ef1bf10d0f2f3b9)Alle 64 Spiele nur bei MagentaTV, 16 Spiele exklusivMagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele davon laufen ausschließlich im TV-Angebot der Telekom. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Nationalmannschaft hier nicht antritt. Die WM- Inhalte sind in allen MagentaTV Tarifen für Bestands- und Neukunden enthalten und stehen sowohl live als auch jederzeit auf Abruf zur Verfügung. MagentaTV überträgt die Spiele in UHD-Qualität. Voraussetzung dafür ist ein Empfangsgerät der Telekom (Media Receiver, MagentaTV One, MagentaTV Stick). Das spezielle WM-Angebot der Telekom: Wer sich jetzt für die Buchung eines MagentaTV-Tarifs entscheidet, bekommt die ersten sechs Monate nicht in Rechnung gestellt. Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24