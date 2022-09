Auch im heutigen Handel ist die Stimmung an den europäischen Märkten schlecht. Mit vielen Blue Chips geht es in Frankfurt, London & Co erneut deutlich bergab. Doch regelrecht dramatisch ist die Situation in Oslo, wo Anteilscheine der Lachszüchter Salmar oder Mowi Verluste im zweistelligen Prozentbereich verbuchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...