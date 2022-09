Bremen (ots) -"Tatort"-Fans des österreichischen Ermittlerduos Bibi Fellner und Moritz Eisner sollten sich bereits jetzt den 2. Oktober in ihre Terminkalender eintragen: Dann gibt es im Ersten die spannende Folge "Das Tor zur Hölle". Worum es im aktuellen Fall geht? Das verraten die beiden Schauspieler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer bei 3nach9. Seit mehr als 10 Jahren ermitteln sie gemeinsam und entwickelten auch eine persönliche Freundschaft zueinander. Was beide zurzeit am meisten privat beschäftigt, erzählen sie in der Radio Bremen-Talkshow.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 am Freitag, 30. September, um 22 Uhr, im NDR/Radio Bremen-Fernsehen:Gerhart BaumUnfassbar, aber wahr: Gerhart Baum feiert am 28. Oktober bereits seinen 90. Geburtstag! Dass der frühere Bundesinnenminister über ein großes politisches und zeitgeschichtliches Wissen verfügt, ist nicht schwer vorstellbar. Aber dass er sich bis heute nach wie vor voller Elan für die Grundrechte der Menschen einsetzt, ist mehr als vorbildhaft. Über seinen Antrieb und seine prägendsten politischen und persönlichen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte, berichtet er bei 3nach9.Wigald BoningKomiker und TV-Multitalent Wigald Boning liebt Humor und sportliche Extreme. Der Abenteurer durchschwamm bereits den Bodensee, überquerte mit einem Tretroller die Alpen und lief 52 Marathons in nur einem Jahr. Langeweile scheint für den 55-Jährigen ein Fremdwort zu sein. In seinem neuen Werk "Der Fußgänger" beschäftigt er sich nun mit der Philosophie des Wanderns. Ob zielloses Flanieren, Stechschritt oder Gehumpel - in seinem Buch stellt der Musiker und Moderator den Menschen, der mitunter den Boden unter den Füßen verloren zu haben scheint, wieder auf denselben. Wie ein reizvoller Trampelpfad ins Glück aussehen könnte, verrät Wigald Boning bei 3nach9.Leeroy MatataWas zählt wirklich im Leben? Zuhören! Und zuhören kann er: Leeroy Matata zählt zu Deutschlands erfolgreichsten YouTubern. Aufgrund einer Knochenkrankheit ist der Moderator seit seinem vierten Lebensjahr Rollstuhlfahrer. Während der Oberstufe spielt er Rolli-Basketball in der Bundesliga und startet parallel mit Videos auf YouTube durch. Besonders erfolgreich ist Matata mit der Interview-Reihe "Leeroy will's wissen!", die auch in der ARD zu sehen ist. Inzwischen hat der 25-Jährige über 250 Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen geführt und seine Erfahrungen nun in einem Buch festgehalten. Was er aus diesen Begegnungen gelernt hat und warum es so wichtig ist, zuhören zu können, erzählt der Optimist bei 3nach9.Karolien NotebaertEs ist eine schnelllebige Zeit, der Beruf verlangt den Menschen Vieles ab, Familie und Freunde fordern ihre Aufmerksamkeit, die Welt dreht sich immer schneller und gerade nicht zum Guten. Dazu versorgt das Mobiltelefon ständig mit Push-Nachrichten zum aktuellen Weltgeschehen. Wie soll man da bloß den Überblick behalten? Dr. Karolien Notebaert ist Neurowissenschaftlerin und beschäftigt sich tagtäglich mit den neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung. Die Unternehmerin unterrichtet an der Goethe Business School in Frankfurt, wo sie bereits mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde. Wie Intuition und Verstand Entscheidungen beeinflussen und wie es am besten gelingt, die Gedanken einfach mal loszulassen, erzählt die gebürtige Belgierin bei 3nach9.Stefan FicklEs gehört seit frühester Kindheit zur täglichen Routine: Morgens und abends werden die Zähne geputzt. Wer es ganz genau nimmt, schrubbt mit dem Dentalbürstchen nach und gönnt seinen Beißerchen noch eine Extrabehandlung mit Zahnseide. Den Rest erledigt das ärztliche Fachpersonal beim jährlichen Check-up. Prof. Stefan Fickl ist Zahnarzt und klärt auf, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es rund um die Zähne gibt. Der Parodontologe und Implantologe erklärt zudem, was man selbst unternehmen kann, damit die Kauwerkzeuge lange gesund und beißkräftig bleiben.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5332182