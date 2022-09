Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass sie ab heute (28. September 2022) bis zum 14. Oktober 2022 vorübergehend britische Anleihen mit langer Laufzeit aufkaufen wird, so die Experten von XTB.Die Bank habe erklärt, dass die Käufe in dem Umfang erfolgen werden, der erforderlich sei, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Bank habe auch erklärt, dass der MPC nicht zögern werde, die Zinssätze so weit zu ändern, wie es nötig sei, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen. Dies sei ein wichtiger Schwenk der BoE, da die Bank auf einer Sitzung in der vergangenen Woche angekündigt habe, im Oktober mit aktiven Anleiheverkäufen zu beginnen. Diese aktiven Verkäufe seien nun auf den 31. Oktober 2022 verschoben worden. Der Grund für diesen Schritt sei natürlich der Anstieg der britischen Renditen, der durch die Ankündigung neuer fiskalischer Maßnahmen im Vereinigten Königreich ausgelöst worden sei. ...

