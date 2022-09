DJ PTA-News: Wealth Minerals Ltd.: Wealth Minerals gibt vorläufige Lithium-Bohrungsergebnisse in Nordchile bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vancouver, BC (pta032/28.09.2022/14:43) - Vancouver, British Columbia (Kanada), 28.September. Wealth Minerals Ltd. meldet den Abschluss seines Bohrprogramms im Ollagüe-Solebecken in Nordchile. Das auf Projekte in Südamerika spezialisierte Lithium-Unternehmen bohrte vier Explorationslöcher mit einer Gesamttiefe von 1,111 Kilometern. Die einzelnen Bohrungstiefen betrugen zwischen 194 und 350 Meter. Sämtliche Bohrungen stießen auf Sole, und zwar in Tiefen zwischen 150 und 200 Metern unterhalb des jeweiligen Bohrlochs. Darüber hinaus stießen alle Löcher am unteren Bohrungsende auf Sole. In regelmäßigen Zeitabständen wurde Flüssigkeitsproben entnommen und an das chilenische Labor ALS zur Analyse geschickt. Die Flüssigkeitsleitfähigkeit in den Bohrlöchern stimmte mit den geophysischen Resultaten überein. Zusätzlich legen die Ergebnisse im Feld und die Untersuchung der geologischen Proben eine gute Porosität und gute Durchlässigkeitswerte nahe. Nach Abschluss der Laboranalysen erwartet das Unternehmen eine Vorkommensschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101 für das Projekt. Wealth's CEO Hendrik van Alphen unterstreicht: "Wir sind hocherfreut, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben und erwarten nun die abschließenden Laborergebnisse. Die Bohrkampagne war ein klarer Erfolg und unser besonderer Dank gilt der indigenen Quechua Community von Ollagüe für ihre Unterstützung. Wealth ist auf einem guten Weg, als Unternehmen mit den neuen Messgrößen für das Ollagüe-Solebecken weitergehende Studien und Bewertungen des Projekts zu unternehmen. Wir sind überzeugt, dass wir in der chlienischen Lithium-Industrie einen neuen Standard für Kooperation geschaffen haben und freuen uns, diese Kompetenzen auch in Zukunft anzuwenden."

Seit dem Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit thyssenkrupp Mining (am 8.9. übernommen von FLSmidth & Co. A/S Copenhagen Denmark), hat Wealth's Ingenieursteam zusammen mit dem Projektteam von FLSmidth die Entwicklungsplanung das Ollagüe-Projekts begonnen. Das Gesamtteam führt den Auswahlprozess für den bestgeeigneten Technologiepartner in Bezug auf den Einsatz von Technologien zur direkten Lithiumgewinnung (Direct Lithium Extraction DLE) mit Fokus auf praktische Erfolge in der Vergangenheit. Gegenwärtig untersucht man Technologien, die auf Ionenaustausch und chemischen sowie kombinierten mechanischen Methoden und Systemen basieren. Wealth Minerals hat der indigenen Quechua Gemeinde von Ollagüe zugesichert, Verdunstung zur Lithiumgewinnung nicht anzuwenden (siehe Pressemeldung vom 28.3.2022). Die Partnerschaft mit FLSmidth ist die Basis, eine bessere, nachhaltige und umweltfreundliche Lithiumgewinnung im Ollagüebecken aufzubauen.

Über Wealth Minerals. Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, wo es branchenführend ist in der Projektauswahl und -bewertung. Die Dynamik des Lithiummarktes und ein gestiegener Preis sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren. Weitere Informationen: www.wealthminerals.com. Regulatorische Informationen Kanada: www.sedar.com.

(Ende)

Aussender: Wealth Minerals Ltd. Adresse: 2710 - 200 Granville Street, V6C 1S4 Vancouver, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Dr. Walter Glogauer Tel.: +49 8806 95 483 E-Mail: w.glogauer@glogauer.de Website: www.wealthminerals.com

ISIN(s): CA9468852095 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: TSX Venture Exchange in Calgary, Alberta (Canada)

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1664369010360 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 08:44 ET (12:44 GMT)