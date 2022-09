Die Leitzinsen und der Kampf gegen die anhaltende Inflation

Werbung



Frau Christine Lagarde, welche derzeit das Amt der EZB Präsidentin besetzt, teilte heute Vormittag mit, dass die Inflation mittelfristig auf die magischen 2% gesenkt werden müssten. Demnach wird die EZB dem Kampf gegen die hohe Teuerungsrate weiterhin die Stirn bieten und stellt in Aussicht, den Leitzins in den kommenden Sitzungen nach wie vor anzuheben. "Das oberste Ziel der Europäischen Zentralbank ist, die Preisstabilität zu gewährleisten und nicht etwa das Wirtschaftswachstum mit den steigenden Zinsen zu verringern", erklärte Frau Lagarde in Ihrer heutigen Pressekonferenz. Weiterhin räumte Sie einen Fehler ein, denn die steigende Inflation wurde "nur" als vorübergehendes Phänomen von den Währungshütern interpretiert, doch das Phänomen ist ausgeprägter und von einer Größenordnung, die keiner erwartet hat.

Wenngleich die Aussichten aktuell etwas düster aussehen, so gibt der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, welcher ein Prognosetool für die langfristige Preissteigerungsrate abbildet, Indizien zur Beruhigung. Gemäß dem Indikator werden Anleger an den Märkten im Zeitraum 2027 bis 2032 eine jährliche Inflation von 2,2 Prozent erwarten, welche damit nur leicht über dem Idealziel der Währungshüter liegt.





