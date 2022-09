Von Asa FitchThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerIntel will ab nächstem Monat Grafikchips für Gamer verkaufen. Damit will das Unternehmen einen Teil des lukrativen Marktes erobern, den seine Konkurrenten Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) dominieren. Intel ist zwar führend bei Halbleitern für PCs, hat aber den Markt für Gaming-Grafikchips schon lange Nvidia und AMD überlassen. Intel-CEO Pat Gelsinger erklärte am Dienstag, dass das Unternehmen in diesem Bereich wieder einsteigen ...

