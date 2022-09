DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. September (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (12:15 Online-PK), Neustadt/Weinstraße 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lippstadt *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q, Stockholm 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September HVPI PROGNOSE: +10,0% gg Vj zuvor: +10,5% gg Vj *** 09:15 DE/Porsche AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 EU/EuGH, Urteil zu behördliche Durchsetzung von Fluggastrechten sowie Schlussanträge zu vorzeitiger Darlehensrückzahlung, Luxemburg *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, PK zum Herbstgutachten, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen September *** 10:00 LT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz zum 100-jährigen Bestehen der Lietuvos bankos, Vilnius *** 10:15 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Konferenz zu "Moving beyond climate: integrating biodiversity into financial markets", Amsterdam *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,0 zuvor: 97,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,9 zuvor: +1,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -28,8 Vorabschätzung: -28,8 zuvor: -25,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:00 DE/IG Metall-Vorstandsmitglied Lemb und BMWK-Staatssekretär Kellner, PG zur aktuellen Lage im Maschinenbau, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +1,5% gg Vm/ +9,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/ +7,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+10,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/ +8,8% gg Vj *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: -0,6% gg Vq 2. Veröff.: -0,6% gg Vq 1. Quartal: -1,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +8,9% gg Vq 2. Veröff.: +8,9% gg Vq 1. Quartal: +8,2% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 19:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz der Federal Reserve Bank of Cleveland *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen September *** - DE/Stellenindex BA-X September ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

