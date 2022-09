Zoox heißt Amazons Robotaxi - und erinnert mit seiner quadratischen Form an einen überdimensionalen Toaster auf vier Rädern. Doch Zoox sollte keineswegs unterschätzt werden. Mit dem Projekt hat Amazon die Möglichkeit, die nächste Branche aufzumischen. Zoox-Chefin Aicha Evans rechnet mit einem baldigen Durchbruch."Autonomes Fahren in Städten startet schneller, als die Leute glauben", so Evans auf dem Bloomberg Technology Summit in London. Die Tests bei Zoox haben bereits begonnen - und offenbar laufen ...

