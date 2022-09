DJ PTA-News: Wealth Minerals Ltd.: Korrektur Titel Meldung Wealth Minerals

Vancouver, BC (pta034/28.09.2022/15:25) - KORREKTUR - Der Titel der aktuellen Meldung "Wealth Minerals gibt vorläufige Bohrergebnisse in Nordchile" ist richtig. Die zweite Version mit einem "M" statt einem "N" in dem Wort Chile ist natürlich ein Versehen, das ich zu entschuldigen bitte. Bitte vernachlässigen Sie diese Version. Danke. Beste Grüße, Walter Glogauer

