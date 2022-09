Der US-Aktienmarkt startet nach den Verlusten am Mittwoch uneinheitlich in den Handel. Auf die Stimmung drückt Apple - der Konzern will die Produktion seiner neuen iPhone-Reihe nun wohl doch nicht erhöhen. Sehr gute Kurse gibt es indes aus der Pharmabranche: Biogen ist offenbar ein Durchbruch bei Alzheimer gelungen.Apple habe seinen Zulieferern mitgeteilt, die Produktionsgeschwindigkeit im zweiten Halbjahr nicht mehr um bis zu sechs Millionen Einheiten zu steigern, berichtete die Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...